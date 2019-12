Mundo Avião com passageiros brasileiros cai sobre casa na Argentina e ocupantes sobrevivem Aeronave saiu de Porto Alegre e caiu perto do Aeroporto Internacional de San Fernando, pouco depois de declarar emergência por falta de combustível

Um avião de pequeno porte com quatro passageiros brasileiros caiu na noite de quinta-feira, 5, sobre uma casa na cidade de Buenos Aires, segundo informações do jornal argentino Clarín. A aeronave saiu de Porto Alegre e caiu perto do Aeroporto Internacional de San Fernando, pouco depois de declarar emergência por falta de combustível. Ahora. #Cayó una #avioneta en #Aeropuer...