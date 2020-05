Mundo Avião com mais de 100 pessoas cai em área residencial em Karachi, no Paquistão A aeronave é da Pakistan International Airlines e estaria levando 99 passageiros e oito tripulantes; não há ainda informações sobre vítimas

Um avião da Pakistan International Airlines que transportava 99 passageiros e oito tripulantes e ia de Lahore para o Aeroporto Internacional de Jinnah, um dos mais movimentados do Paquistão, caiu em um bairro residencial em Karachi. A cidade é a mais populosa do Paquistão, capital da província de Sinde, no Sul do país, com cerca de 15 milhões de habitantes. Segundo ele, o...