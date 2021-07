Mundo Avião com 28 pessoas cai no leste da Rússia, e autoridades dizem que não há sobreviventes O turboélice bimotor Antonov An-26 viajava de Petropavlovsk-Kamchastky com destino a Palana, um vilarejo no norte da península de Kamchatcka, quando perdeu contato com o controle de tráfego aéreo

Um avião com 28 pessoas a bordo caiu no extremo leste da Rússia nesta terça-feira (6), de acordo com informações das agências de notícias do país. Segundo autoridades, não há sobreviventes entre os 22 passageiros e seis tripulantes. O turboélice bimotor Antonov An-26 viajava de Petropavlovsk-Kamchastky com destino a Palana, um vilarejo no norte da península de Kam...