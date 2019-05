Mundo Avião com 136 passageiros derrapa e cai em rio nos Estados Unidos Vinte e uma pessoas tiveram ferimentos leves durante o pouso, realizado durante uma tempestade

Um avião comercial do modelo Boeing 737 derrapou no rio St. John, perto Jacksonville, na Flórida, após a aterrissagem na sexta-feira, 3. Havia 136 pessoas a bordo e, de acordo com o prefeito de Jacksonville, Lenny Curry, todos sobreviveram. Vinte e uma pessoas tiveram ferimentos leves durante o pouso, realizado durante uma tempestade. Boeing 737 O avião não chegou a sub...