Mundo Avião com 130 passageiros se prepara para pouso de emergência na Espanha A aeronave sobrevoa a zona sul da capital, gastando combustível para realizar a aproximação e em seguida um pouso de emergência

A Enaire, gestora de navegação aérea da Espanha, informa em sua conta no Twitter que um avião com problema técnico sobrevoa a cidade de Madri, antes de retornar ao aeroporto de Barajas, onde deve ser feito um pouso de emergência. De acordo com o jornal El País, o avião sobrevoa a zona sul da capital, gastando combustível para realizar a aproximação e em seguida um pouso d...