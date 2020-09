Mundo Autoridades dos EUA interceptam envelope envenenado endereçado à Casa Branca Com origem possivelmente do Canadá, correspondência continha ricina, substância sem antídoto

Investigadores dos EUA interceptaram um envelope endereçado à Casa Branca que continha uma substância identificada como sendo a ricina, que é letal. A informação foi publicada pelo jornal The New York Times, com base em informações de uma autoridade informada sobre a apuração. Não está claro em que momento antes de chegar à caixa postal da residência oficia...