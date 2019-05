Mundo Autoridades dos EUA dizem que ação militar na Venezuela não é iminente Participaram do encontro membros das Forças Armadas, do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca e do Departamento de Estado

A Casa Branca realizou nesta quarta-feira uma reunião com autoridades de segurança nacional dos Estados Unidos para discutir medidas para acelerar e garantir uma "transição pacífica de poder" na Venezuela, segundo o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton. Apesar de "todas as opções" estarem sob análise, nenhuma ação militar no país é iminente, d...