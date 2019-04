Mundo Autor de ataque terrorista na Nova Zelândia responderá a 50 acusações de homicídios Informação revelada pelas autoridades diz que Tarrant pode passar o resto da vida em isolamento na cadeia

O autor do ataque a duas mesquitas em Christchurch, no qual 50 pessoas morreram, responderá a 50 acusações de homicídio e outras 39 de tentativa de homicídio, informou a polícia da Nova Zelândia nesta quinta-feira (4). As acusações dizem respeito a cada pessoa morta ou ferida pelo terrorista australiano de extrema direita Brenton Tarrant, que pode passar o resto ...