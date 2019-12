Mundo Auditoria da OEA aponta manipulação intencional em eleições da Bolívia O organismo afirma que houve manipulação dolosa e graves irregularidades, fatos que impossibilitam a validação do resultado

A Organização dos Estados Americanos (OEA) divulgou o relatório final da auditoria do resultado das eleições gerais da Bolívia. O organismo afirma que houve manipulação dolosa (com intenção de cometer o crime) e graves irregularidades, fatos que impossibilitam a validação do resultado. O pleito aconteceu no dia 20 de outubro e, após uma apuração questionável, foi an...