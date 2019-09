Mundo Ativistas invadem residência do embaixador do Brasil em Paris em protesto contra Salles O ministro do Meio Ambiente brasileiro se reunia no local com executivos de grandes empresas francesas, entre elas, a petrolífera Total

Ativistas do Greenpeace França invadiram na manhã desta quinta-feira, 26, a residência do embaixador brasileiro em Paris, Luís Fernando Serra, para protestar contra uma reunião que acontecia no local entre o ministro do Meio Ambiente brasileiro, Ricardo Salles, e executivos de grandes empresas francesas, entre elas, a petrolífera Total. Segundo o Itamaraty, o...