Mundo Atirador ao menos quatro mortos na Austrália Homem invadiu com fuzil o Hotel Palms, no centro de Darwin

Ao menos quatro pessoas morreram em um tiroteio nesta terça-feira (4) em Darwin, no litoral norte da Austrália. De acordo com a polícia, o atirador é um homem de 45 anos, que foi detido. Ele invadiu o Hotel Palms, na McMinn Street, armado com um fuzil, e também abriu fogo contra pedestres no centro de Darwin. A imprensa local disse que o atirador tinha saído...