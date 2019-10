Mundo Ataque dos EUA na Síria mata líder do Estado Islâmico Ofensiva ocorreu na manhã de domingo (27), no norte da Síria

Os Estados Unidos lançaram neste domingo (27) uma operação na província de Idlib, no noroeste da Síria, que matou o líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, um dos terroristas mais procurados do mundo. O presidente Donald Trump confirmou, em um pronunciamento oficial, a morte de al-Baghdadi. O terrorista lutou em um breve confronto com soldados norte-ameri...