Mundo Ataque de Israel mata 42 palestinos, em ação mais letal desde início do conflito Israel lançou mais de 1.000 ataques aéreos e de artilharia contra a densamente povoada Cidade de Gaza desde a última segunda-feira, quando começou essa nova rodada de hostilidade

No sétimo dia de confrontos entre Israel e Hamas, ataques aéreos israelenses na madrugada deste domingo (16) mataram ao menos 42 pessoas, incluindo 10 crianças, de acordo com autoridades de saúde de Gaza. Trata-se da ação mais letal desde que o conflito estourou. As Forças Armadas de Israel afirmam que as baixas civis não foram intencionais e que as ações mirava...