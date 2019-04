Mundo Ataque com bomba no Paquistão deixa ao menos 16 mortos e 30 feridos O ataque ocorreu em um mercado a céu aberto da cidade de Quetta, no oeste do país

Ao menos 16 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas após um atentado a bomba na manhã desta sexta-feira, 12, horário local (noite de quinta-feira, pelo horário de Brasília), em Quetta, no Paquistão. O ataque ocorreu em um mercado a céu aberto da cidade de Quetta, no oeste do país. Uma grande explosão atingiu o local na primeira hora da manhã, disse a polícia l...