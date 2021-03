Mundo Ataque a tiros mata ao menos 10 pessoas em supermercado nos EUA

A polícia da cidade de Boulder, no Colorado (EUA), confirmou a morte de ao menos dez pessoas em um ataque a tiros em um supermercado do município na tarde desta segunda-feira (22). A confirmação foi dada em entrevista concedida à noite pelo chefe do departamento, Maris Herold. De acordo com o policial, um suspeito foi preso portando uma arma parecida com um fuzil ...