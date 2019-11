Mundo Ataque a tiros em escola na Califórnia deixa ao menos seis feridos Polícia procura um homem suspeito e colégio foi fechado

Ao menos seis pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros em um colégio na Califórnia nesta quinta-feira, 14. Segundo o Departamento de Polícia, o ataque ocorreu na escola Saugus, em Santa Clarita, a 48 quilômetros de Los Angeles. #LASD Shooting at Saugus High School , Please avoid the area. Male Asian suspect black clothing last seen at the location. Deputies on scene an...