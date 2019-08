Mundo Ataque a tiros deixa ao menos cinco mortos no estado do Texas Disparos teriam sido efetuados por dois atiradores em veículos separados. Polícia confira ao menos 21 feridos

Cerca de 20 pessoas foram baleadas nas cidades de Midland e Odessa, no oeste do Estado do Texas, nos Estados Unidos, neste sábado, 31. De acordo com uma emissora de televisão local e a polícia, os ataques foram perpetrados por possivelmente dois atiradores em veículos separados. A polícia confirmou, até o momento, cinco mortos e 21 feridos. "Um sujeito (possivelmente 2) est...