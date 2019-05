Mundo Ataque a facadas deixa um adulto e uma criança mortos no Japão Ao menos 15 alunas de um colégio católico particular foram atacadas enquanto embarcavam no ônibus escolar. Segundo a imprensa local, autor das facadas morreu no local

Uma criança e um homem morreram em um ataque com faca nesta terça-feira, 28, na cidade de Kawasaki, no Japão. Segundo a emissora nacional NHK, 15 alunas de um colégio católico particular, com idades entre 6 e 12 anos, também foram atacadas enquanto embarcavam no ônibus escolar. De acordo com a imprensa local, o autor das facadas morreu no local. O motorista do ôni...