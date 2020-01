Mundo Ataque aéreo ordenado por Trump em aeroporto mata general iraniano Irã condena ação e promete 'vingança'; líder do país já anunciou substituto de Soleimani

O Pentágono confirmou nesta quinta-feira, 02, que um soldado da força aérea americana matou o general iraniano Qassem Suleimani, responsável pelos assuntos iraquianos na Guarda Revolucionária do Irã. Ele foi morto em um bombardeio no aeroporto de Bagdá, conforme anunciou ontem a televisão pública iraquiana. Um dos militares mais poderosos do grupo, ele era considerado t...