Mundo Asteroide com quase quatro vezes o tamanho do Serra Dourada passou pela Terra Objeto, classificado como potencialmente perigoso, passou a uma distância de 5 milhões de km da Terra, segundo a Nasa

Um asteroide passou pela Terra por volta das 0h20 deste sábado. O 2002 NN4, como foi nomeado, tinha de cerca de 568 metros de diâmetro, o equivalente a quase quatro vezes a área total do estádio da Serra Dourada, que tem área construída de quase 160 mil metros quadrados. Apesar do tamanho, não havia indícios de que o 2002 NN4 pudesse colidir com o planeta, segund...