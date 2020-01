Mundo Assista a vídeos do ataque de mísseis iranianos a bases dos EUA no Iraque Foram lançados ao menos 30 mísseis

Circulam nesta quarta-feira (8) vídeos do ataque iraniano às bases aéreas norte-americanas no Iraque realizado na noite anterior. O bombardeio foi uma resposta do Irã à morte do general Qassin Suleiman. Foram lançados pelo menos 30 mísseis balísticos. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, declarou que o ataque iraniano foi uma medida de aut...