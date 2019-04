Mundo Assange é preso na embaixada do Equador em Londres Prisão ocorreu depois que o governo de Quito retirou o asilo diplomático concedido ao fundador do WikiLeaks; ele estava no local desde 2012, quando entrou para escapar de um pedido de extradição da Suécia

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, foi preso nesta quinta-feira, 11, pela polícia britânica na embaixada do Equador em Londres. Prisão ocorreu depois que o governo de Quito retirou o asilo diplomático concedido ao australiano, informou a Scotland Yard. "A polícia metropolitana foi convidada à embaixada pelo embaixador (do Equador) após a retirada do asilo ...