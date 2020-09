Mundo Armênia rejeita mediação de Putin, e conflito com Azerbaijão se intensifica Em Nagorno-Karabakh, os armênios étnicos que governam o encrave em território azeri lançaram uma contra-ofensiva para buscar recuperar áreas perdidas desde o domingo

A Armênia descartou uma mediação russa no conflito com o Azerbaijão, que entrou no quarto dia com alguns dos combates mais duros entre os dois países nesta crise. "Não é muito apropriado falar de uma reunião entre Armênia, Azerbaijão e Rússia enquanto há hostilidades intensas", disse nesta quarta (30) a jornalistas russos o premiê Nikol Pashinyan. A frase veio ...