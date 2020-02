Mundo Argentino em cruzeiro no Japão é o 1º caso de latino-americano infectado com coronavírus Ele está em quarentena no navio na costa do país asiático

Um passageiro argentino no navio cruzeiro "Diamond Princess", em quarentena na costa do Japão, está entre as 61 pessoas que foram infectados pelo coronavírus. As informações foram dadas pelas autoridades japonesas nesta sexta-feira, 7. Este é o primeiro caso confirmado de um latino-americano diagnosticado com o novo coronavírus que foi anunciado até agora. O cruzei...