O presidente argentino, Alberto Fernández, disse que está estendendo o período de quarentena nacional até 26 de abril, enquanto seu governo analisa os pedidos locais de retorno limitado aos negócios. O bloqueio do país estava programado para ser suspenso no domingo, depois que o período original de 20 a 31 de março foi prorrogado.



Fernández disse que o bloqueio permanecerá "o mesmo" nas principais cidades.



Em algumas comunidades e províncias, no entanto, ele disse que os controles serão facilitados nos próximos dias para uma "quarentena administrada" mais leve.



A contagem de casos confirmados de coronavírus na Argentina chegou a 1.975 na sexta-feira, com 82 mortes.



Mais da metade dos casos confirmados estão na área metropolitana de Buenos Aires.