Argentina prorroga medidas de emergência e mantém fronteiras fechadas País continuará fechado até pelo menos 9 de julho

A Argentina prorrogou até 9 de julho as medidas de restrições para tentar frear a disseminação do Sars-CoV-2, coronavírus responsável pela covid-19. Com isso, as fronteiras do país continuam fechadas a turistas. O governo diminuiu o limite de argentinos ou residentes que podem entrar diariamente no país: de 1.500/1.800 para 600. O país está preocupado com a varia...