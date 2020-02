Mundo Argentina não pagará FMI até sair da recessão, diz Cristina Kirchner Dívidas são de US$ 100 bilhões. FMI emprestou US$ 57 bilhões em 2018

A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, afirmou no sábado (8) que o governo não vai pagar sua dívida com o FMI (Fundo Monetário Internacional) até o país sair da recessão. Afirmação foi feita na Feira internacional do Livro, em Havana, durante apresentação do seu livro “Sinceramente”. “A primeira coisa que temos que fazer para poder pagar é sair da rec...