Mundo Argentina cria documento para não binários, e filho do presidente vira símbolo da mudança A nova norma permite que as pessoas que não se identificam com as categorias feminina e masculina possam optar pela opção "x", tanto no DNI (RG local) como no passaporte

Um dia depois da oficialização dos documentos de identidade argentinos com a opção de incorporar os não binários, o filho do presidente Alberto Fernández, Estanislao, afirmou que mudará seu DNI (RG local). "Não me considero homem, me considero uma pessoa não binária", disse o rapaz de 26 anos por meio de sua conta de Instagram. Além disso, pediu que não seja mais c...