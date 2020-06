Mundo Argentina bate recorde com mais de mil novos casos de Covid-19 em um dia Foi a primeira vez que o país ultrapassou mil casos em um dia, do total, 94% (1.080) foram registrados na Grande Buenos Aires

A Argentina registrou, nas últimas 24 horas, 1.141 novos casos confirmados de Covid-19. Foi a primeira vez que o país ultrapassou mil casos em um dia. Do total de casos, 94% (1.080) foram registrados na Grande Buenos Aires. No mesmo período, foram registradas 24 mortes no país. O presidente Alberto Fernández falou que, pela velocidade de contágios, o país deveria estar e...