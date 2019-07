Mundo Araújo refuta qualquer apoio do Brasil a intervenção militar na Venezuela O chanceler brasileiro negou que haja a possibilidade de a Base Aérea de Alcântara, no Maranhão, ser usada em eventual operação na Venezuela

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, refutou nesta sexta-feira, 26, qualquer apoio do Brasil a intervenção militar na Venezuela, após divergir publicamente do ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergey Lavrov, sobre como lidar com a crise política no país vizinho. O chanceler brasileiro negou que haja a possibilidade de a Base Aérea de Alcântara, n...