Mundo Arábia Saudita apresenta destroços de drones e mísseis que ligariam Irã a ataques Ataques cometidos contra as instalações da petroleira saudita Aramco que vieram do norte foram realizados com 18 drones e 7 mísseis de cruzeiro iranianos

O porta-voz da coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, Turki al-Maliki, afirmou nesta quarta-feira, 18, que os ataques cometidos no sábado contra as instalações da petroleira saudita Aramco foram realizados com 18 drones e 7 mísseis de cruzeiro iranianos.Maliki declarou que os ataques foram disparados do norte, e não do sul, segundo as primeiras investigações ...