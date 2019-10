Mundo Apuração dá vitória a Evo no 1º turno, mas OEA quer auditoria Ministros bolivianos dizem que não houve fraude e rejeitam esperar resultado de análise da apuração

O presidente Evo Morales venceu as eleições bolivianas no primeiro turno, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 99,97% dos votos apurados, Evo tinha 47,07% e o opositor Carlos Mesa, 36,51%. Em reunião da Organização dos Estados Americanos, em Washington, o ministro da Justiça da Bolívia, Hector Arce Zaconeta, lembrou que a Constituição prevê um vencedor se e...