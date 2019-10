Mundo Apoio a Piñera cai para 14%, o pior desde a redemocratização Alvo de protestos que na sexta-feira chegaram a 1,2 milhão de pessoas, Piñera anunciou o fim do estado de sítio em todo o país; concerto "Pelo direito de viver em paz" reúne milhares de chilenos neste domingo, 27, em Santiago

O apoio ao presidente do Chile, Sebastián Piñera, despencou para 14% em meio aos recentes protestos no país, de acordo com um pesquisa publicada neste domingo, 27. É a menor aprovação de um presidente chileno desde a volta da democracia no país três décadas atrás. A pesquisa, publicada no diário local La tercera, foi conduzida pelo instit...