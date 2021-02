Mundo Apesar da vacina, Reino Unido não está livre de nova onda de Covid, dizem cientistas O Reino Unido ainda tem taxas de infecção maiores que a de outros grandes países europeus e a preocupação dos cientistas britânicos é que a maior mobilidade reduza os ganhos já conquistados

O anúncio de etapas para relaxar o confinamento no Reino Unido, feito nesta segunda (22) pelo premiê Boris Johnson, foi recebido com cautela por cientistas britânicos. Para eles, ainda é cedo para tirar conclusões definitivas sobre o impacto da vacinação, e o sucesso no recente controle da doença também se deve a uma queda de mobilidade de quase 70%, em relação ao começo d...