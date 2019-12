Mundo Após trégua, Kim Jong-un ameaça Donald Trump Norte-coreano disse que EUA têm até o fim do ano para fazer concessões e escolher que 'presente' de Natal desejam receber

Parece que foi ontem que o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, trocaram carinhos. Agora, o romance azedou. Na quarta-feira, na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Londres, Trump disse que seu relacionamento com Kim “é muito bom”, mas tirou do baú o apelido “homem foguete” para falar sobre os recentes testes de mísseis f...