Mundo Após sintomas de resfriado, Papa Francisco cancela agenda nesta sexta-feira (28) Pontífice estava resfriado e tossindo com frequência durante audiência pública nesta quarta-feira, 26. no Vaticano

O Papa Francisco cancelou todas as audiências desta sexta-feira, 28, de acordo com comunicado oficial emitido pelo Vaticano nesta manhã. Na nota, não há explicação para os cancelamentos, mas o pontífice já havia desistido de uma missa na véspera por estar "gripado" e com uma "leve indisposição". O diretor de Comunicação do Vaticano, Matteo Bruni,...