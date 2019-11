Mundo Após semanas de protestos, governo do Chile anuncia reforma da Constituição Convocação de Constituinte é uma das exigência dos manifestantes

O governo do Chile anunciou neste domingo (10) que pretende avançar "rumo a uma nova Constituição", uma das principais demandas dos manifestantes que tomam as ruas do país desde meados de outubro. Segundo o ministro do Interior Gonzalo Blumel, a ideia é convocar uma Assembleia Constituinte "que conte com ampla participação popular". A declaração foi da...