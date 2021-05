Mundo Após revisão, Peru quase triplica número de mortes por Covid e chega a 180 mil A mudança ocorreu após um grupo técnico propor a alteração dos critérios de contabilização após determinar que "a metodologia atual tem duas limitações que geram subnotificações"

O governo do Peru anunciou nesta segunda-feira (31) a revisão do número de mortes registradas por Covid-19, elevando a cifra a 180.764 óbitos, quase o triplo do divulgado anteriormente -69.342. A mudança ocorreu após um grupo técnico criado em abril por especialistas peruanos e de órgãos internacionais, como a OMS, propor a alteração dos critérios de contabilização após d...