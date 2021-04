Mundo Após resgate dramático, cargueiro holandês à deriva pode virar incidente ambiental Com o motor quebrado, o Eemslift Hendrika continuou à deriva cerca de 130 km do litoral norueguês

Um navio cargueiro holandês, com o motor quebrado em circunstâncias dramáticas, flutuava à deriva nesta terça-feira (6) em frente à costa norueguesa, informaram as autoridades marítimas. O Eemslift Hendrika, que sofreu uma forte inclinação depois que uma tempestade deslocou parte de sua carga, fez um pedido de socorro por volta do meio-dia desta segunda-feira (5). O...