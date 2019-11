O agora ex-presidente da Bolívia Evo Morales teve sua casa saqueada no último domingo (10), mesmo dia em que renunciou ao cargo. O mesmo aconteceu com a casa de sua irmã.

Segundo Evo, os imóveis foram invadidos e incendiados. “Bolívia e o mundo testemunham o golpe”, disse, em comunicado na sua página do Twitter.

Vídeos e fotos do saque circulam nas redes sociais, com quadros jogados no chão e cômodos revirados. Além das casas de Morales e da irmã, as moradias de governadores e de outros integrantes do governo também teriam sido invadidas.

Durante a noite desse domingo (10), grupos e gangues foram às ruas para saquear e depredar lojas e outros estabelecimentos. Os ataques foram registrados na capital La Paz e em Santa Cruz.

A ex-ministra da Saúde da Bolívia, Gabriela Montaño, denunciou o saque à casa de Evo Morales em sua página do Twitter. “O que querem? Basta de violência“, escreveu.

Renúncia

Evo Morales e outros ex-integrantes do governo boliviano renunciaram depois de sofrerem pressão das Forças Armadas e de parte da população. O país estava imerso em grande tensão depois que manifestantes saíram às ruas para protestar contra supostas fraudes eleitorais.

Os protestos contra e pró-Morales criaram embates e deixaram vários feridos. No sábado (9), Morales chegou a anunciar novas eleições, depois que a OEA (Organização dos Estados Americanos) apresentou um relatório com suspeitas de fraude no relatório de outubro, que o elegeu no 1º turno.

No entanto, depois de ser pressionado pelas Forças Armadas, renunciou à presidência. Desde então, tem afirmado que sofreu um golpe, e vários líderes se manifestaram em defesa e contra Evo Morales. O presidente Jair Bolsonaro manifestou-se no Twitter: ““A palavra golpe é usada muito quando a esquerda perde, né? Quando eles ganham, é legítimo. Quando eles perdem, é golpe“.