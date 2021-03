Mundo Após reforma ministerial, Paraguai tem 2ª noite de protestos contra presidente Os manifestantes reivindicam mais insumos, leitos de hospitais e vacinas contra a Covid-19 e também questionam as restrições impostas pelo governo

A madrugada deste domingo (7) começou com novo enfrentamento entre manifestantes e forças de segurança no Paraguai, após uma tentativa de forçar a entrada da residência presidencial, a Mburuvicha Róga, em Assunção. Oito manifestantes foram presos. Ao longo da noite, as ruas da capital voltaram a se encher de manifestantes que, de modo pacífico, em maioria, reclam...