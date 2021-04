Mundo Após pressão global, EUA prometem enviar até 60 mi de doses de vacina a outros países Campanha de imunização americana já aplicou mais de 230 milhões de doses, e 27% das pessoas já estão imunizadas

Em meio a uma pressão global para ajudar países menos desenvolvidos no combate à pandemia, os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (26) que vão liberar até 60 milhões de doses da vacina da AstraZeneca para outros países --assim que elas estiverem disponíveis. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, no entanto, isso não vai acontecer imediatamente. "No mo...