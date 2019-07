Mundo Após multa de US$ 5 bilhões, Facebook respira aliviado Confirmado nesta quarta-feira, 24, acordo da rede social com governo dos EUA ‘saiu barato’, na visão de analistas; empresa terá de criar comitê de privacidade autônomo

Uma nuvem negra saiu do horizonte do Facebook. Na quarta-feira, 24, a empresa confirmou o acordo de US$ 5 bilhões com a Comissão Federal do Comércio dos EUA (FTC, na sigla em inglês), após longa investigação sobre o escândalo Cambridge Analytica. No caso, dados de 87 milhões de usuários da rede social foram utilizados indevidamente pela consultoria política. Além da m...