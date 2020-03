Após a confirmação de que um monsenhor italiano, funcionário da Secretaria de Estado do Vaticano, foi diagnosticado com a Covid-19, o papa Francisco foi submetido a um novo exame. O resultado foi negativo, segundo informou o jornal italiano "Il Messagero" nesta quinta-feira (26). O homem reside na Casa Santa Marta, que é a moradia oficial do clérigo. (Com informações do O Globo).

Com o quinto registro da doença no Vaticano, todos que tiveram qualquer contato com o papa também foram submetidos aos exames, com resultados negativos em todos. Uma das medidas diárias adotadas pelos religiosos foi de higienizar e a desinfetar as instalações da Casa Santa Marta.

Segundo reportagem do O Globo, o Vaticano ainda não confirmou oficialmente a informação.