Mundo Após beber, motorista dorme ao volante e acorda com cobra saindo do carro Réptil de 4,5 metros é o animal de estimação do condutor e tentou escapar do veículo

O Corpo de Bombeiros de Denver, nos Estados Unidos, se deparou com uma situação inusitada. Um motorista bêbado foi flagrado dormindo ao volante do seu veículo. Apesar da situação perigosa, os bombeiros foram acionados por um outro 'detalhe': uma cobra de cerca de 4,5 metros rastejava para fora do carro e já estava com quase metade do corpo no teto do veículo. O episód...