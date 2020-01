Mundo Após ataque do Irã, Trump diz que 'tudo está bem' e que governo avalia danos Presidente minimizou efeitos dos bombardeios a bases que abrigam americanos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta oficial no Twitter na noite desta terça-feira, 7, para comentar os ataques a míssel feitos a duas bases militares que abrigam tropas americanas, no Iraque. Trump minimizou os efeitos dos bombardeios, que partiram do Irã, e escreveu que "tudo está bem". O presidente americano, no entanto, diz que inform...