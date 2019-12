Mundo Após acusação, governo Bolsonaro nega participação em ataque na Venezuela Em uma mensagem no Twitter, o ministro das Comunicações venezuelano, Jorge Rodríguez, afirmou que seis pessoas relacionadas à ação foram capturadas depois do ataque

O governo brasileiro negou nesta segunda-feira (23) ter tido participação em um ataque a uma unidade militar venezuelana na fronteira com o Brasil. Autoridades da Venezuela acusaram, na véspera, o governo do presidente Jair Bolsonaro e paramilitares colombianos de terem agido na ação, que resultou na morte de um militar do país vizinho. Em uma mensagem no Twitte...