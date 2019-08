Mundo Ao menos 19 pessoas morrem em acidente de trânsito no Cairo Um veículo que seguia na contramão colidiu com outros três carros, causando uma explosão no local

Ao menos 19 pessoas morreram e 30 ficaram feridas em um acidente de trânsito que causou uma explosão no Cairo, em frente ao principal hospital do câncer do Egito, na noite de domingo, 4. Segundo o Ministério do Interior, um veículo que seguia na contramão - por razões ainda não explicadas - colidiu com outros três carros, causando uma explosão no local. Ao menos ...