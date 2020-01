Mundo Ano de 2019 foi o segundo mais quente da história no mundo Na Europa, foi o ano mais quente desde o início dos registros

O ano de 2019 foi o segundo mais quente da história, de acordo com o Serviço de Mudanças Climáticas da União Europeia. A segunda década do século 21 foi a mais quente desde o início dos registros. Os dados divulgados pelo Copernicus Climate Change Service mostram que as temperaturas mundiais em 2019 ficaram abaixo das de 2016. Já em um recorte por continente,...