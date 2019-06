Mundo Americana mata ‘melhor amiga’ por promessa de US$ 9 milhões na internet Jovem, de 18 anos, recrutou mais quatro pessoas para cometer o crime e enviar vídeos por Snapchat ao mandante

Uma jovem americana foi acusada de organizar o assassinato de sua ‘melhor amiga’ depois que um homem, que ela conheceu pela internet, ofereceu US$ 9 milhões (aproximadamente 36 milhões de reais) para que cometesse o crime. De acordo com os investigadores, Denali Brehmer, de 18 anos, mora no Alasca e foi recrutada para matar sua amiga. Darin Schilmiller, de 21 ano...